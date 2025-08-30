Мужчину заключили под стражу на два месяца

НОВОСИБИРСК, 30 августа. /ТАСС/. Мужчину, который устроил вооруженное ограбление нескольких банков в Новосибирске, суд арестовал на два месяца. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

"Избрали меру пресечения в виде ареста до 29 октября 2025 года", - сказали ТАСС в прокуратуре.

Предварительно, обвиняемый совершил вооруженное ограбление Локо-банка на ул. Гоголя зимой 2024 года и Совкомбанка на ул. Немировича-Данченко весной 2025 года. Задержали злоумышленника 28 августа после того, как он ограбил Кузнецкбизнесбанк. На улице его заметил находившийся в отпуске полицейский, запросил подкрепление и продолжил наблюдение за подозреваемым. Прибывшие правоохранители задержали злоумышленника. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту разбоя (ст. 162 УК РФ).