Заведено уголовное дело

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали нарушившего правила водителя, который при попытке скрыться сбил сотрудника полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"Мои коллеги из Госавтоинспекции ОМВД России по Судогодскому району Владимирской области задержали правонарушителя, который, пытаясь скрыться, сбил полицейского", - говорится в сообщении.

По словам Волк, в полицию поступило сообщение, что во дворе одного из домов водитель автомобиля ВАЗ совершает опасные маневры и находится в состоянии опьянения. По прибытии на место один из полицейских вышел из машины и направился к правонарушителю. "В этот момент мужчина включил заднюю передачу, резко повернул руль и начал движение. Инспектор оказался зажат между автомобилем ВАЗ и подъехавшим Nissan, а злоумышленник попытался скрыться", - сказала она.

Несмотря на попытки злоумышленника скрыться, полицейские смогли заблокировать автомобиль под управлением лихача на территории одного из гаражных кооперативов, а затем задержали водителя. Им оказался 36-летний местный житель, который праздновал свой день рождения, а потом сел за руль. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами. Пройти освидетельствование на состояние опьянения отказался, отмечается в сообщении.

В отношении задержанного полицейские составили семь протоколов об административных правонарушениях. Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Проводятся следственные действия. Автомобиль помещен на спецстоянку.