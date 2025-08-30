Происходит горение торговых павильонов и продукции

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Пожар площадью 3 тыс. кв. м произошел на рынке в Волгограде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в МЧС РФ сообщали, что площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. м.

"Сообщение о возгорании на территории рынка поступило по адресу: Волгоград, Тракторозаводский район, улица Михайлова, 3. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение торговых павильонов и продукции. Предварительно, площадь пожара 1,2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 3,2 тыс. кв. м. В пресс-службе добавили, что сотрудники МЧС спасли шесть человек. Всего с территории рынка эвакуировано 600 человек.

Тушение продолжают более 100 специалистов и 41 единица техники.

В новость внесены изменения (12:00 мск) - добавлена информация о локализации пожара.