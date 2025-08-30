Его заключили под стражу сроком на два месяца

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца организатору зиплайна в Самарской области, на котором из-за обрыва каната погибли два человека, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого - организатора зиплайна в Кинельском районе, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 23 августа 37-летние мужчина и женщина воспользовались услугами зиплайна (спуска по стальному канату) в Кинельском районе Самарской области. Во время спуска канат оборвался, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия, а женщина умерла в тот же день в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.