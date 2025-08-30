Спасатели ведут поиски людей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Маломерное судно типа "Борус" с пассажирами и судоводителем на борту перевернулось на реке Малый Енисей в Каа-Хемском районе Тувы. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия по установлению их местонахождения", - сказали в ведомстве.

На борту лодки находились четыре человека, из них один самостоятельно выплыл на берег. Для проведения поисков трех человек на место происшествия выехали инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Республике Тыва и сотрудники полиции.

Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта.