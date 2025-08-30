В Петербурге осудят организатора крупной финансовой пирамиды начала 2000-х

Тогда общий материальный ущерб инвесторам от деятельности корпорации составил более 100 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Следователи Санкт-Петербурга направили в суд уголовное дело в отношении организатора и руководителя крупной финансовой пирамиды начала 2000-х годов, который скрывался 12 лет. Тогда общий материальный ущерб инвесторам от деятельности корпорации составил более 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Направлено в суд уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, организатора и руководителя крупной финансовой пирамиды. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в начале 2000-х годов обвиняемый вместе с соучастниками создал акционерное общество в инвестиционно-финансовой сфере. Гражданам предлагалось вложиться в акции общества, якобы занимающегося операциями с земельными участками, строительством коттеджных поселков и таунхаусов в рамках реализации государственной программы. С желающими заключали предварительные договоры купли-продажи акций - ценные бумаги должны были выпустить по итогам финансового года, но денежные средства за них нужно было заплатить в момент заключения сделки.

За два года деятельности общество похитило денежные средства у 479 жителей Петербурга, Ленинградской области, других регионов России и даже жителей стран ближнего зарубежья. Материальный ущерб составил 101 207 756 рублей. Восемь участников аферы были признаны виновными еще в 2016 году, но организатор скрылся от следствия и с 2012 года находился в международном розыске.

По данным пресс-службы, в декабре 2024 года сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали руководителя корпорации. Он 12 лет жил по поддельному паспорту и постоянно менял места жительства. Фигурант признал свою вину и был полностью изобличен в содеянном.