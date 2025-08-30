Подозреваемая укусила за предплечье командира взвода патрульно-постовой службы, а в отделе бросила в него мобильный телефон, попав в голову

КАЛИНИНГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении 40-летней жительницы Калининграда, которую подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК по Калининградской области.

"Следственным отделом по Центральному району Калининграда СУ СК России по Калининградской области в отношении 40-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 19 августа женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и нарушала общественный порядок, находясь на детской площадке во дворе дома по улице Алданской. Туда прибыли сотрудники полиции. Подозреваемая укусила за предплечье командира взвода патрульно-постовой службы, а в отделе бросила в него мобильный телефон, попав в голову. Женщине грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.