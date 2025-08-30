В Москве арестовали гражданина России по делу о госизмене

Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил под стражу гражданина России по делу о государственной измене. Об этом говорится в электронной базе данных суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Куряеву О. В., обвиняемому по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сказано в материалах электронной картотеки. Суть обвинений и подробности дела не сообщаются.

Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме.

По статье о государственной измене Куряеву грозит до пожизненного лишения свободы.