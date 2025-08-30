Жертв и разрушений на земле нет

ТАМБОВ, 30 августа. /ТАСС/. Легкомоторный самолет-опрыскиватель совершил вынужденную жесткую посадку в Бондарском муниципальном округе Тамбовской области, пилот погиб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Утром 30.08.2025 года в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о вынужденной жесткой посадке легкомоторного самолета-опрыскивателя в Бондарском муниципальном округе, вблизи населенного пункта Граждановка. <...> Жертв и разрушений [на земле] нет, погиб пилот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает оперативная группа главного управления, одно отделение пожарной части № 15. Реагирование всех оперативных служб проведено своевременно.