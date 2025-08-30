Пожар около села в горах Крыма потушили

Площадь возгорания составила 0,7 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали пожар возле села Скалистое в горной части Крыма. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Крым.

"В 11:50 мск [объявлена] полная ликвидация пожара в селе Скалистое на площади 0,7 га", - сказали в пресс-службе.

Возгорание в районе села Скалистое Бахчисарайского района произошло 29 августа на площади 2,7 га. Пожарные отстояли населенный пункт, к тушению были привлечены 38 человек и 11 единиц техники регионального главка МЧС, местные спасательные службы и лесхоз.