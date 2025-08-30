Еще пять пострадали

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Молодой человек погиб при столкновении микроавтобуса с грузовиком на Ставрополье. Еще пять человек доставлены в больницу, сообщается в Telegram-канале краевой Госавтоинспекции.

"24-летний водитель микроавтобуса Mercedes в пути движения не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося грузовика МАЗ с полуприцепом в результате чего произошло столкновение транспортных средств. В автоаварии погиб 18-летний пассажир микроавтобуса (житель Запорожской области)", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 06:40 мск на 12-м км федеральной автодороги "Кавказ" на обходе города Пятигорска. Водитель и четыре пассажира микроавтобуса госпитализированы в больницу Пятигорска.

Микроавтобус выполнял частный рейс, в салоне находились десять пассажиров. Не получившие травм пассажиры отправились дальше по маршруту следования. По факту ДТП проводится проверка.