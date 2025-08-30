У пострадавших незначительные повреждения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Три легковые машины столкнулись на Каширском шоссе в Москве, в результате четырех человек осматривают медики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В 11:26 мск на Каширском шоссе произошло ДТП. Предварительно, столкнулись три легковых автомобиля. В настоящее время 4 человек осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.

В медицинских службах ТАСС сообщили, что, предварительно, у пострадавших незначительные повреждения, вопрос о госпитализации решается.