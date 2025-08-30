Прокуратура организовала проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Морской причал обрушился на набережной в Алуште. Прокуратура организовала проверку, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства по Республике Крым.

"Прокуратура республики организовала проверку в связи с сообщениями об обрушении части причала в городе Алуште", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку исполнениям требований по содержанию объекта.

Как отметили в Telegram-канале регионального главка СК России, в результате обрушения причала никто не пострадал. Объект находился в аварийном состоянии и был закрыт для посещения. Следователи также проводят проверку после инцидента.