Пострадал ребенок, заведено уголовное дело

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Судно с пассажирами перевернулось в акватории реки Енотаевка в Астраханской области, пострадал ребенок. Следователи возбудили уголовное дело после инцидента, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По факту опрокидывания маломерного судна с гражданами на борту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном)", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что водитель судна допустил его опрокидывание в акватории реки. В результате пострадала девочка 2020 года рождения, полученные травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью, сам судоводитель и второй пассажир не пострадали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.