К тушению привлекли 14 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидируют возгорание в хуторе Мержаново в Ростовской области на площади 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Возгорание двух грузовых автомобилей, хозпостройки и сухой растительности [произошло] на площади 1 тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе, уточнив, что к тушению привлечены 14 человек.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что в Мержанове загорелась востребованная достопримечательность - декоративный маяк. Он был построен в 2017 году для съемок сериала "Смотритель маяка", расположен на живописном берегу Таганрогского залива.