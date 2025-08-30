Александра Хорошавина приговорили к 15 годам колонии за получение взяток

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет колонии за получение взяток, обратился с заявлением о направлении его для участия в специальной военной операции. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Хорошавин А. В. написал заявление с просьбой направить его на СВО", - следует из документа.

Экс-губернатор отбывает наказание в одной из исправительных колоний Хабаровского края.

Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам строгого режима и штрафу в размере 500 млн рублей. В апреле 2020 года в суд поступили материалы второго уголовного дела о взятках, по которому в 2022 году ему было назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и дополнительного штрафа в размере 500 млн рублей.

В материалах дела также отмечается, что Хорошавин заявил о намерении погасить назначенные судом штрафы.