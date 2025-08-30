МВД Австрии сообщило, что подверглось целенаправленным кибератакам

Хакеры получили "частичный доступ к переписке около 100" из примерно 60 тыс. пользователей

ВЕНА, 30 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Австрии сообщило, что в течение последних нескольких недель подвергалось целенаправленным кибератакам. В их результате хакеры получили доступ к переписке около 100 почтовых аккаунтов сотрудников ведомства, сообщается в его пресс-релизе.

"Подразделение, ответственное за информационную инфраструктуру МВД, обнаружило несколько недель назад признаки необычного поведения ИТ-систем ведомства. Подробный анализ показал, что речь идет о целенаправленных и профессиональных кибератаках", - отметили в МВД. В их результате хакеры получили "частичный доступ к переписке около 100" из примерно 60 тысяч пользователей. Злоумышленники при этом якобы не получили доступ к базам, содержащим персональные данные жителей альпийской республики.

Источник атаки пока не идентифицирован, расследование продолжается.