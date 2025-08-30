Среди них двое детей

ТЮМЕНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы в ДТП на окружной дороге в Тюмени. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Kia и Skoda столкнулись на 28-м километре автодороги Обход города Тюмени. Предварительно, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию при перестроении на мокрой после дождя дороге. Оба автомобиля раскидало по кюветам. Ранения получили 6 человек, в том числе двое детей, мальчик 2,5 года и 8-летняя девочка", - говорится в сообщении.