Житель Каменки в ходе конфликта нанес потерпевшему несколько ударов металлической трубой

ПЕНЗА, 30 августа. /ТАСС/. Суд заключил под стражу 41-летнего жителя Пензенской области, который обвиняется в избиении главы Каменского района, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"41-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в рамках расследования уголовного дела о применении насилия в отношения представителя власти, опасного для жизни или здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Каменским районным судом обвиняемый по ходатайству следователя заключен под стражу", - говорится в сообщении.

27 августа житель Каменки в ходе конфликта нанес главе района несколько ударов металлической трубой. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом лопатки и ушибами. По предварительным данным, причиной нападения стало то, что глава района пытался добиться от мужчины соблюдения правил городского благоустройства и устранения нарушений на участке, прилегающем к его домовладению.