Их доставили в больницу

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Двухметровая стена кирпичной хозяйственной постройки обрушилась в поселке Плодородный в Краснодаре. В результате инцидента пострадали двое детей семи и восьми лет, их госпитализировали, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

"Несовершеннолетние находились в кирпичной хозяйственной постройке, двухметровая стена которой обрушилась. В результате происшествия пострадали мальчики в возрасте 7 и 8 лет, они были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом.