В числе пострадавших детей нет

ЧЕБОКСАРЫ, 30 августа. /ТАСС/. Внедорожник столкнулся с автобусом в Чебоксарах, пострадали пять человек, сообщили в управлении ГИБДД по Чувашии.

"Внедорожник совершил лобовое столкновение с маршрутным автобусом "Ивеко", следовавшим по маршруту №331. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю и 48-летней пассажирке иномарки. С жалобами на боль обратились в медучреждения еще 3 женщины, находившиеся в момент ДТП в салоне автобуса. Среди пострадавших детей нет", - говорится в сообщении.

Авария произошла днем на Марпосадском шоссе, по предварительной информации, водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.