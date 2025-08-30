Также ущерб был нанесен 15 частным домам и 2 офисам

МАЙКОП, 30 августа. /ТАСС/. Почти 50 квартир повреждены в Тахтамукайском районе Адыгеи после ночной атаки БПЛА. Повреждено также 15 частных домов и 2 офиса, сообщил глава района Савв Аскер.

"По предварительным данным, от последствий падения [обломков БПЛА] в той или иной степени пострадали 47 квартир (их остекление), 15 частных домов, 2 офиса", - написал Аскер в Telegram-канале.

Он также уточнил, что экстренные службы продолжают работать на местах, власти оценивают ущерб.

В результате ночной атаки БПЛА в Тахтамукайском районе Адыгеи пострадал один человек, сообщал ранее глава региона Мурат Кумпилов. По данным главы района, пострадавшему оказали медпомощь, он уже находится дома, его жизни ничего не угрожает.