Возгорание было локализовано

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Маяк в хуторе Мержаново получил сильные повреждения в результате пожара в Ростовской области. Об этом сообщил глава Неклиновского района Василий Даниленко.

Пожар в хуторе Мержаново возник в субботу, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. Пожарные локализовали возгорание.

"В Синявском сельском поселении произошел пожар, сильные повреждения огнем получил маяк Мержаново", - написал он в Telegram-канале.

Маяк в хуторе Мержаново - популярная достопримечательность, построенная в 2017 году для съемок сериала "Смотритель маяка". Он расположен на берегу Таганрогского залива.