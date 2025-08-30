Известна судьба 1 542 людей из реестра: из них 1 430 живых и 112 погибших

КУРСК, 30 августа. /ТАСС/. 590 жителей Курской области до сих пор считаются пропавшими без вести в результате вторжения в регион Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Работу эту наладили, сегодня мы располагаем единой цифрой - в реестре находится 2 132 человека. Установлена судьба 1 542 людей из реестра: из них 1 430 живых и 112, к сожалению, погибших. Пропавшими без вести до сих пор считаются 590 человек", - написал он.

Хинштейн отметил, что при этом есть понимание о местонахождении 300 из них (и живых, находящихся в плену и в освобожденных населенных пунктах, и погибших). Он добавил, что формировать реестр начали в феврале. Основной проблемой, с которой столкнулись власти, стала синхронизация всех сведений о жителях приграничья, переставших выходить на связь с родными с августа 2024 года, из разных источников. "Установка каждой фамилии - это большая работа, в которой задействованы самые разные структуры: МЧС, аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Минобороны, ФСБ, Красный Крест, МВД", - пояснил врио губернатора региона.

Он добавил, что изначально значительная часть граждан не находилась в официальном розыске. Основная причина - это пожилые одинокие люди, на которых никто не подавал заявление в органы.