В железнодорожной аварии на севере Египта погибли три человека

Еще 54 пострадали

КАИР, 30 августа. /ТАСС/. Несколько вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, в результате инцидента погибли 3 человека, еще 54 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщило министерство здравоохранения Египта.

"Несколько вагонов поезда, следовавшего из Александрии в город Мерса-Матрух, перевернулись и сошли с рельсов в провинции Матрух (расположена на севере Египта - прим. ТАСС). В результате данной аварии погибли 3 человека, еще 54 пострадали", - говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованного в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

На место происшествия уже выехал вице-премьер по вопросам промышленности и министр транспорта арабской республики Камель аль-Вазир, сообщил телеканал Sada el-Balad. Министр также поручил сформировать комитет для расследования причин произошедшего и сделать все, чтобы виновные понесли максимальное возможное наказание.