К тушению возгорания привлекали 30 специалистов и 11 единиц техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в хуторе Мержаново в Ростовской области, в результате которого была повреждена известная достопримечательность - декоративный маяк. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

"МЧС России ликвидирован пожар на 1 500 "квадратах" в хуторе Мержаново Неклиновского района", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что из-за ветра огонь перебросился на частные строения: повреждены два дома, хозпостройка и два автомобиля. К тушению привлекалось 30 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее в субботу в хуторе Мержаново в Ростовской области возник пожар на площади 1 тыс. кв. м, возгорание удалось локализовать, однако в результате сильные повреждения получил декоративный маяк. Он был построен в 2017 году для съемок сериала "Смотритель маяка" на живописном берегу Таганрогского залива. Власти вводили режим ЧС на поврежденной огнем территории хутора.