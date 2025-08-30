По факту происшествия завели уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после удара током ребенка в трансформаторной будке в городе Арамили Свердловской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. После инцидента медикам пришлось ампутировать ребенку часть руки.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). <…> Обстоятельства, при которых опасный объект (трансформаторная будка) оказался открытым для доступа посторонних лиц, будут выясняться в ходе расследования", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отметил, что происшествие произошло в пятницу. Компания подростков гуляла на улице, их застиг дождь, и они решили спрятаться в двухэтажной трансформаторной будке, дверь которой была открыта. При этом один из них решил забраться повыше, взялся рукой за металлическую балку и получил сильный удар током, что повлекло ожог 3-4 степени.

"Мальчика для оказания неотложной медицинской помощи в экстренном порядке доставили в девятую детскую городскую больницу Екатеринбурга, где врачи вынуждены были ампутировать часть левой руки", - сказал полковник Горелых.