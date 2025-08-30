Еще четверо пострадали

УФА, 30 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в ДТП рядом со Стерлитамаком в Башкирии, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

"Водитель автомашины "Хонда Стрим", двигаясь по автодороге Уфа - Оренбург, на 134-м км выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Хонда Фит". В результате ДТП водитель "Хонды Стрим" от полученных травм скончался на месте происшествия, другого водителя и его троих пассажиров, в том числе несовершеннолетних 17 и 6 лет, осматривают медицинские работники", - говорится в сообщении.