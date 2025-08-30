У них не было водительских удостоверений, сообщили в пресс-службе УМВД по региону

КУРСК, 30 августа. /ТАСС/. Трое несовершеннолетних пострадали при столкновении двух мототранспортных средств в Курске, их доставили в медучреждение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В результате данного столкновения пострадали оба водителя (девочка и мальчик) мототранспортных средств, а также пассажир одного из них (девочка 2010 г. р.), все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. У несовершеннолетних водителей водительских удостоверений не было, в момент движения они находились в мотошлемах", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, ДТП с двумя мотоциклами произошло примерно в 17:30 мск в Курске. После столкновения мототранспортные средства отбросило на припаркованный автомобиль Renault Duster. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии, действиям его участников будет дана правовая оценка.