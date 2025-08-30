На рынке Волгограда ликвидировали пожар

Возгорание ранее локализовали на площади 3,2 тыс. кв. м.

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Специалисты полностью ликвидировали пожар в торговых павильонах на рынке Волгограда. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В 21:54 мск [объявлена] полная ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе.

Ранее пожар был локализован на площади 3,2 тыс. кв. м.

Пожар возник в субботу в Тракторозаводском районе на улице Михайлова, 3. Загорелись торговые павильоны и продукция. Изначально площадь пожара составляла 1,2 тыс. кв. м. Из-за пожара 14 человек обратились за медицинской помощью, 6 спасли сотрудники МЧС. Всего с территории рынка были эвакуированы 600 человек.