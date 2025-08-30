Александр Хорошавин также занимается самообразованием, говорится в материалах дела

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет за взяточничество, получает в колонии дополнительную специальность бетонщика, занимается самообразованием и повышением интеллектуального уровня. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"[Хорошавин] обучается в ПУ при ИК-13 с целью получения дополнительной рабочей специальности - бетонщик, занимается самообразованием и повышением интеллектуального уровня посредством участия в кружках - музыкальном, литературном, историческом, шахматном, а также физкультурно-спортивном. Старается загладить вред, причиненный преступлением, посредством участия в благотворительных программах (в том числе для семей участников СВО - прим. ТАСС). <…> Он также участвует в воспитательных мероприятиях, предусмотренных распорядком, отбывает наказание в обычных условиях", - говорится в документах.

Ранее сообщалось, что Хорошавин обратился с заявлением о направлении его для участия в специальной военной операции.

Кроме того, в материалах дела указывается, что Хорошавин отбыл более 1/2 срока наказания. В настоящее время трудоустроен в колонии старшим дневальным хозотряда, к выполнению срочных работ и работ по благоустройству исправительного учреждения и прилегающей территории без оплаты труда не привлекается, "поскольку является пенсионером по возрасту".

В настоящее время экс-губернатор отбывает наказание в одной из исправительных колоний Хабаровского края (ФКУ ИК-13 УФСИН России по Хабаровскому краю - прим. ТАСС). В материалах дела также отмечается, что Хорошавин заявил о намерении погасить назначенные судом штрафы.

Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. В апреле 2020 года в суд поступили материалы второго уголовного дела о взятках, по которому в 2022 году ему было назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и дополнительного штрафа в размере 500 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления на пять лет. Также суд лишил его государственных наград: медали ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени и ордена Почета.

Срок заключения по двум приговорам у Хорошавина истекает 3 марта 2030 года.