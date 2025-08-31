Авария произошла в Чулымском районе

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП в Чулымском районе Новосибирской области. Причиной аварии стал наезд на лося, перебегавшего дорогу, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигался со стороны Новосибирска в направлении Омска, когда сбил перебегавшего дорогу лося. После наезда на животное машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

"В результате автоаварии на месте погиб водитель автомобиля, его пассажирка - женщина на вид 60 лет. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства уточняются", - сообщили в ведомстве.