ЧП произошло в городе Бердске

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. В результате столкновения двух автомобилей в городе Бердске Новосибирской области различные травмы получили семь человек. Всех экстренно госпитализировали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигалась по дороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Искитима в направлении Новосибирска, когда выехала на полосу встречного движения и столкнулась с машиной Honda под управлением мужчины 1983 года рождения.

"В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадали водители транспортных средств и пять пассажиров автомобиля Honda, все пострадавшие экстренно госпитализированы в лечебное учреждение города Бердска", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.