Из-за падения обломков дронов возникли локальные возгорания в южных районах, отметил глава региона

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Силы ПВО ВС РФ отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов в Волгоградской области, разрушений и пострадавших нет.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В Средней Ахтубе беспилотник упал на дорогу на улице Смирнова - работают саперы", - приводят его слова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Бочаров отметил, что в из-за падения обломков БПЛА возникли локальные возгорания в южных районах региона, которые были оперативно потушены.