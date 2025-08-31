Как уточнили в Мещанском суде, причиной стали нарушения требований в сфере борьбы с терроризмом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса по заказу премиальных авто с водителями Wheely из-за нарушения антитеррористических требований. Об этом сказано в тексте решения суда.

"Определением Мещанского районного суда 2025 года заявление прокурора удовлетворено, приняты меры предварительной защиты, ограничен доступ к информации, размещенной в сети Интернет на сайте <...>, а также программному приложению на интернет-странице и на АррStore", - сказано там. Причиной стали нарушения требований в сфере борьбы с терроризмом.

Там указывается, что диспетчерские службы заказа легковых такси и перевозчики должны передавать указанные данные о водителях легковых такси ежедневно в режиме онлайн в ГИС ЕРНИС. "Данные требования направлены на обеспечение антитеррористической защищенности, а также безопасности жизни и здоровья пассажиров, поскольку лицо, получившее разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси, должно соответствовать определенным нормативам, касающимся безопасности", - отмечается в документе.

Wheely (Вили) - сервис для заказа премиальных авто с водителями. Wheely работает в Париже, Лондоне, Дубае, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Сервис доступен через одноименное мобильное приложение для устройств под управлением Android и iOS.