НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в ДТП в городе Бердске Новосибирской области, умерла в больнице. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 31 августа. Женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем "Тойота", двигалась по дороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Искитима в направлении Новосибирска, когда выехала на полосу встречного движения и столкнулась с "Хондой" под управлением мужчины 1983 года рождения. Водителей и пятерых пассажиров экстренно госпитализировали.

"От полученных травм пассажир автомобиля "Хонда" - женщина 1982 года рождения - скончалась в лечебном учреждении", - уточнили в Госавтоинспекции.