Белгородскую область за сутки атаковали около 140 украинских БПЛА

БЕЛГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью порядка 140 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Белгород подвергся атакам 2 беспилотников. Ранены 2 мирных жителя. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, лечение продолжают амбулаторно. Повреждены 3 квартиры в 2 многоэтажных домах, 2 коммерческих объекта и 7 автомобилей", - написал он.

В Белгородском районе совершены атаки 16 беспилотников, в селе Ясные Зори в результате детонации дрона возле коммерческого объекта пострадала супружеская пара. По Шебекинскому округу выпущено 25 боеприпасов и 48 беспилотников. "В селе Новая Таволжанка после сброса взрывного устройства с БПЛА ранена женщина. В тяжелом состоянии она госпитализирована в областную клиническую больницу", - проинформировал губернатор.

Борисовский район был атакован с помощью 13 беспилотников, в селе Зозули от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мирный житель. По Валуйскому округу нанесены удары 16 беспилотников, над Волоконовским районом сбит 1 беспилотник. Населенные пункты Грайворонского округа подверглись атакам 10 беспилотников. "В селе Смородино вследствие детонации дрона ранены двое, в том числе ребенок. Мальчика прооперировали в детской областной клинической больнице. Сейчас он находится в отделении реанимации под наблюдением врачей", - сообщил глава региона.

По Краснояружскому району выпущено 5 боеприпасов и 28 беспилотников, Ракитянский район был атакован с помощью 2 беспилотников.