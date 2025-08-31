Возгорание возникло из-за падения обломков БПЛА

КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. Пожарные потушили крупное возгорание в Геленджикском лесничестве, произошедшее из-за падения обломков БПЛА 28 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Природный пожар в Геленджике полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, за время тушения пожара было задействовано более 500 специалистов, также привлечено свыше 100 единиц техники, в том числе самолеты Бе-200, Ил-76 и 2 вертолета Ми-8.

Площадь пожара утром 29 августа увеличилась до 42,4 га. Наиболее крупные очаги возгорания фиксировались в Красной, Грековой и Темной щелях, где процесс тушения осложнялся труднодоступной местностью.

В результате падения сбитого БПЛА в ночь на четверг произошел лесной пожар на территории Геленджикского лесничества. Туристов из ближайшей базы отдыха эвакуировали на катере на безопасный пляж.