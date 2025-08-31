По данным издания, судно, предположительно, подорвалось на мине

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сухогруз получил повреждения и начал тонуть вблизи Одессы. Об этом сообщило украинское издание "Страна", опубликовав соответствующее видео.

По его данным судно, предположительно, подорвалось на мине. На кадрах видно, что сухогруз имеет сильный дифферент на корму. Его название и принадлежность пока не называются.

Официальных комментариев властей пока не поступало.

Это уже не первый случай подрыва дрейфующих мин на побережье Одесской области. В начале августа в результат взрыва двух мин на одном из пляжей погибли три человека.

С 2022 года украинские военные проводили активные постановки мин в Черном море, впоследствии сорванные штормом дрейфующие мины обнаруживали вплоть до берегов Турции.