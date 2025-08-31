Здание инфекционной больницы в Биробиджане пострадало от урагана

Для пациентов угрозы нет

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Прошедший в Еврейской автономной области ураган повредил крышу здания областной инфекционной больницы, сообщила в своем Telegram-канале врио губернатора Мария Костюк.

"Здание инфекционной больницы пострадало от ураганной погоды. Повреждена крыша, незначительно подтоплен четвертый этаж. На месте аварии работают оперативные службы <...>. Проводится оценка нанесенного ущерба, устранение последствий непогоды, а также обеспечение защиты других этажей здания от осадков", - сообщила Костюк. По ее словам, для пациентов угрозы нет, больница продолжает работу в штатном режиме.

Также в пострадавших от урагана районах ЕАО аварийные службы устраняют последствия непогоды, восстанавливают инженерные сети и линии электропередач.

30 августа в Биробиджане прошли сильные осадки, сопровождавшиеся ураганным ветром.