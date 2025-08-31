В числе погибших есть подросток

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе подросток, погибли в результате съезда автомобиля в кювет в Клепиковском районе Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

"31 августа примерно в 06:40 на 216-м км автодороги Москва - Егорьевск - Тума - Касимов в Клепиковском районе, по предварительной информации, автомобиль Chevrolet Cobalt совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель автомобиля и два его пассажира - 18 и 17-летняя девушки - от полученных травм погибли на месте ДТП. "На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции", - добавили в пресс-службе.