Пятеро из них - россияне

АСТАНА, 31 августа. /ТАСС/. Казахстанские спасатели эвакуировали шестерых альпинистов, включая пятерых граждан России, с гор в Алма-Атинской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"В Алма-Атинской области в горах Заилийского Алатау при прохождении горного маршрута шесть альпинистов не смогли продолжить движение из-за травмы ног у двух из них, полученных в результате камнепада на пике Сатпаева. Несмотря на отсутствие связи, спасатели МЧС определили геолокацию группы на высоте 4 300 м и эвакуировали с помощью вертолета всех туристов, среди которых пять человек являются гражданами РФ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба пишет, что пострадавшие были переданы дежурной бригаде Центра медицины катастроф МЧС Казахстана, которая после оказания экстренной помощи доставила их в больницу для последующей госпитализации.