В Тюменской области в ДТП погиб человек

Еще один пострадал

ТЮМЕНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще один получил травмы в результате опрокидывания автомобиля в Голышмановском округе Тюменской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"41-летний водитель погиб в ДТП на 29-м км региональной автодороги Голышманово - Бердюжье в Голышмановском округе Тюменской области. <…> 48-летний пассажир доставлен в больницу с тяжелыми травмами", - говорится в сообщении.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль Toyota Corsa съехал с дороги и опрокинулся. Обстоятельства ДТП выясняются.