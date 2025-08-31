Пострадавших доставят в Курскую областную больницу

КУРСК, 31 августа. /ТАСС/. Украинские беспилотники атаковали слободу Белую Курской области, в результате пострадали двое мужчин, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Вражеские беспилотники сегодня утром атаковали слободу Белую Беловского района. В результате удара пострадали двое мужчин 58 и 54 лет. У них множественные осколочные ранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести", - написал он.

По слова Хинштейна, в ближайшее время пострадавших доставят в Курскую областную больницу.