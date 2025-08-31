СК проводит проверку

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Парашютист разбился при прыжке с вертолета в Подмосковье, СК проводит проверку. Об этом ТАСС сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Следователем воронежского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту смертельного травмирования спортсмена (парашютиста) проводится доследственная проверка", - сказали в ведомстве.

По данным СК, 30 августа мужчина 1979 года рождения, выполняя прыжок с парашютом с воздушного судна Ми-8, при приземлении получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.