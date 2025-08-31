Проводится проливка и разборка конструкций

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ликвидировано открытое горение в складских помещениях в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказали в министерстве.

Как ранее сообщили в МЧС, пожар возник в микрорайоне Новый Свет на Звездной улице, вл. 11. Загорелись складские помещения. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м. В тушении задействованы 2 пожарных вертолета - Ка-32 и Ми-8. По предварительной информации, пострадавших нет.