Полицейские начали проверку мест продажи алкогольной продукции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. В результате отравления алкоголем в городе Балахна Нижегородской области погибли пять человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По данным следствия, в ночь на 31 августа в медицинское учреждение Балахны доставлены трое мужчин и женщина с признаками отравления суррогатным алкоголем, где несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались. Еще один мужчина скончался в квартире дома на улице Чапаева в Балахне", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц).

В рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, вида употребленного алкоголя и его производителя. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что полицейские начали проверку мест продажи алкогольной продукции, которую граждане могли приобрести.