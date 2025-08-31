Еще четверо пострадали

ГЕНИЧЕСК, 31 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ за сутки. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Голой Пристани ранена женщина 1961 года рождения. Госпитализирована в Скадовскую ЦРБ. В Алешках в результате обстрела погибла женщина 50-55 лет. Также из-за ударов по жилому сектору пострадали двое мужчин, 40 и 35 лет. Медики оказали помощь на месте. <...> В селе Великие Копани получил ранения муниципальный депутат Алешкинского округа Алексей Вячеславович Зоголь. Доставлен в Скадовскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным Сальдо, в Алешках украинские войска также нанесли удары по складу гуманитарной помощи.

"В Новой Маячке горели торговое здание и жилой дом, общая площадь возгорания составила около 280 кв. м. Пожар ликвидирован. В результате обстрелов в Раденске повреждены два жилых дома", - подчеркнул губернатор.

ВСУ также обстреляли Великую Лепетиху, Заводовку, Горностаевку, Каиры, Корсунку, Подстепное, Пролетарку и Райское.