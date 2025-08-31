Пострадавшего доставят в городскую больницу №2 Белгорода

БЕЛГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал автомобиль в селе Новоалександровка Белгородской области, в результате пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В селе Новоалександровка Борисовского района вражеский дрон атаковал автомобиль. Ранен водитель. Пострадавший самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения спины, руки и голени", - написал он.

После оказания необходимой помощи бригада скорой помощи транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода.