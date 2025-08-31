Устанавливаются обстоятельства происшествия

АРХАНГЕЛЬСК, 31 августа. /ТАСС/. Женщина и шестилетний ребенок погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в деревне Игнатовка Вельского района Архангельской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

"Около 11:10 мск в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Игнатовка Вельского района. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Reno и Kia. В результате аварии погибла пассажирка Reno - женщина 1972 года рождения и шестилетний ребенок, находившийся в автомобиле Kia", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи работают на месте ДТП, устанавливают обстоятельства происшествия.